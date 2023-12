Brand in der Küche Aufregung am Heiligmorgen - Feuerwehr bei Schlagersängerin Annemarie Eilfeld in Roßlau im Einsatz

Bei Schlagersängerin Annemarie Eilfeld in Roßlau hat es am Heiligmorgen einen Großeinsatz der Feuerwehr gegeben. In der Küche hat es gebrannt.