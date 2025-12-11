In der Dessauer Heidestraße hat es am Mittwoch gegen 15.30 Uhr einen heftigen Auffahrunfall gegeben.

Auffahrunfall in der Heidestraße in Dessau - Microcar nach heftiger Kollision nicht mehr fahrbereit

Dessau/MZ. - In der Dessauer Heidestraße hat es am Mittwoch, 10. Dezember gegen 15.30 Uhr einen heftigen Auffahrunfall gegeben.

Kurz vor der Einmündung zur Innsbrucker Straße, aus Richtung Argenteuiler Straße kommend, musste ein 72-jähriger Fahrer eines Volkswagen sein Fahrzeug verkehrsbedingt abbremsen. Eine hinter ihm fahrende 16-jährige Fahrerin eines Microcar bemerkte dies zu spät und kam nicht mehr rechtzeitig zum Stehen.

Bei der Kollision verletzte sie sich leicht, musste jedoch vor Ort nicht medizinisch behandelt werden. Sie gab an, eigenständig einen Arzt aufzusuchen. Der Fahrer des Volkswagen blieb unverletzt.

Das Microcar war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Der insgesamt entstandene Sachschaden wurde auf etwa 25.000 Euro geschätzt.