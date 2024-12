Bei einem Auffahrunfall am August-Bebel-Platz in Dessau sind am Freitag, 29. November, zwei Personen leicht verletzt worden.

Auffahrunfall am August-Bebel-Platz in Dessau: Zwei Leichtverletzte und ein fünfstelliger Schaden

Dessau/MZ. - Bei einem Auffahrunfall am August-Bebel-Platz in Dessau sind am Freitag, 29. November, zwei Personen leicht verletzt worden. Zudem entstand Sachschaden in fünfstelliger Höhe.

Die 39-jährige Fahrerin eines Ford hatte gegen 13.30 Uhr die Askanische Straße aus Richtung Altener Straße in Richtung „Museumskreuzung“ befahren. An der Kreuzung am August-Bebel-Platz musste sie trotz grüner Lichtzeichenanlage verkehrsbedingt halten, um nicht den Kreuzungsbereich zu blockieren. Die dahinter fahrende 71-jährige Fahrerin eines Citröen erkannte dies zu spät und fuhr auf.

Beide Autofahrerinnen wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 13.000 Euro.