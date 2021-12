Auferstehungskirche: Viele Dessauer feiern Festgottesdienst im Regen

Dessau-Rosslau/MZ - Der Niederschlag am Heiligen Abend hat viele Dessauer nicht davon abgehalten, einen Festgottesdienst unter freiem Himmel zu feiern. Viele Menschen kamen auch zur Dessauer Auferstehungskirche, wo die Christvesper auf einer Wiese stattfand. Traditionell werden in allen Gottesdiensten in Anhalt am 24. Dezember Spenden für die evangelische Hilfsaktion „Brot für die Welt“ gesammelt.

Die evangelische Landeskirche Anhalt hat für all diejenigen, die nicht in einer Kirche Weihnachten feiern können, digitale Gottesdienste vorbereitet. Zum Weihnachtsfest entstand ein digitaler Gottesdienst mit Beiträgen aus ganz Anhalt. Die Koordination lag in den Händen von Pfarrer Martin Olejnicki aus Köthen. Zu sehen ist der Gottesdienst seit dem 23. Dezember im Youtube-Kanal „Anhalt evangelisch“ der Evangelischen Landeskirche Anhalts. Weitere digitale Angebote aus Anhalt gibt es unter anderem auf den Youtube-Kanälen „Zerbst evangelisch“ und „St. Jakob Köthen“.