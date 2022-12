Aufbau vor dem Abschluss - Wasserburg in Roßlau lädt wieder zum Weihnachtsmarkt

Im historischen Ambiente der Burg sind traditionell am dritten Adventswochenende die Besucher in stimmungsvoller Atmosphäre willkommen.

Roßlau/MZ - Im historischen Ambiente der Burg sind traditionell am dritten Adventswochenende die Besucher in stimmungsvoller Atmosphäre willkommen.

„Alte Schätze neu entdeckt“ - so das Motto des Weihnachtsmarktes 2022 auf dem vom „Förderverein Burg Roßlau“ organisierten zweitägigen Markt. Die Aufbauarbeiten und Dekorationen im Burghof sind am Mittwoch gestartet. Zum Eröffnungsabend mit musikalischer Umrahmung treffen sich Burg-Fans am Freitag ab 18 Uhr.

Am Samstag dann heißt die Burg ab 11 Uhr Gäste willkommen. 30 Anbieter bieten auf dem Markt Waren feil. Der traditionelle Stollenanschnitt ist um 14 Uhr. Um 16 Uhr erfreut der Roßlauer Männerchor die Marktbesucher mit vorweihnachtlichen Weisen. Auf der Bühne tritt um 17 Uhr auch das Kindertheater auf mit dem Märchen „Die feuerrote Blume“ (Sonntag: 15 Uhr). Samstag und Sonntag arbeitet auch die Kinderbackstube, diesmal vor dem Schlösschen. Ganztägig auf der Burg unterwegs ist der Weihnachtsmann in Begleitung eines Engels und hat kleine Gaben für die Kinder dabei.

Das Motto „Altes neu entdeckt“ widmet sich dem Thema Recycling und Wiederverwendung. Hierzu läuft auch ein Gewinnspiel, bei dem Kinder raten sollen, was jetzt präsentierte Neuheiten früher einmal waren. Die Preisträger werden in Januar 2023 beim „Abschied vom Baum“ gekürt. Die Eintrittspreise sind gleich geblieben wie vor Corona: Für zwei Euro können Erwachsene ein Bändchen erwerben, das dann an beiden Tagen gilt.

Geöffnet: Samstag, 10. Dezember und Sonntag, 11. Dezember: 11 bis 19 Uhr