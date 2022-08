Aufbau von Anhänger öffnet sich - Kleintransporter beschädigt in Dessau Schild und Lampe

Nach einem Unfall in der Mannheimer Straße in Dessau ermittelt die Polizei gegen einen 66-jähriger Transporter-Fahrer. Der hatte offenbar seinen Hänger unzureichend gesichert.

Dessau/MZ - Nach einem Unfall am Donnerstag gegen 10.30 Uhr in der Mannheimer Straße ermittelt die Polizei gegen den Fahrer eines Kleintransporters. Der 66-jährige Mann hatte mit seinem Peugeot-Kleintransporter samt Anhänger die Schlagbreite befahren und wollte dann nach links in die Mannheimer Straße abbiegen.

Beim Abbiegen öffnete sich allerdings der obere Aufbau des Anhängers und beschädigte dabei ein Straßenschild sowie einen Laternenmast. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach Angaben der Polizei auf etwa 6.000 Euro.