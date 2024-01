Seit November geschlossen Aufatmen in Roßlau: Lipmann-Bibliothek steht dank Pensionärin ab Februar wieder offen

Die ehemalige Bibliothekschefin Karin Weinmann ist die Retterin in der Not. Dank ihrer Hilfe kann die Lipmann-Bibliothek in Roßlau ab Februar zweimal in der Woche öffnen.