Auf Strecke zwischen Dessau und Magdeburg: Personenzug erfasst Peugeot an Bahnübergang

Der Mann ignorierte eine Signalanlage am Bahnübergang.

Güterglück/Dessau/MZ. - Auf der Bahnstrecke zwischen Dessau und Magdeburg hat es am Donnerstag, 21. November, einen schweren Unfall gegeben. An einem Bahnübergang zwischen dem kleinen Ort Moritz und Güterglück (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) hat dort ein Personenzug ein Auto erfasst. Das hat die Polizei gemeldet.

Gegen 15 Uhr hatte der 74-jährige Fahrer eines Peugeot die K 1241 befahren. An dem dortigen Bahnübergang versuchte er diesen trotz eingeschalteter Signalanlage zu überqueren. Als er auf dem Gleisbett zum Stehen kam, krachte ein herannahender Personenzug gegen das Auto. Der Fahrer hatte mehrere Schutzengel und blieb unverletzt.

Das Auto selbst war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Schadenssumme am Peugeot schätzte die Polizei auf etwa 18.000 Euro. An der Schrankenanlage wurde Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro festgestellt. Für den Personenzug steht der Schadensumfang nach Angaben der Polizei noch aus. Im Zug wurde niemand verletzt.