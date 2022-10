Auf Marktplatz klingen Gläser - Veranstalter erwartet etwa 1.000 Gäste

rosslau/MZ - Der Marktplatz im Herzen vom Schifferstädtchen Roßlau verwandelt sich am Freitag und Samstag wieder in eine Weinstube unter offenem Himmel: DN Events veranstaltet das 4. Roßlauer Herbst- und Weinfest mit Programm, Musik und Tanz.

Versuch fand Anklang bei einem großem Publikum

Begonnen hatte es 2019 mit einem ersten Versuch, wieder Leben auf den Roßlauer Marktplatz zu bringen. Das 1. Roßlauer Herbst- und Weinfest zog an einem Herbstwochenende neugierige Bürger für einen Nachmittag und Abend auf den Platz vor dem Roßlauer Rathaus. Die Idee gefiel dem Publikum, Veranstalter Dirk Neumann hielt durch. Auch unter erschwerten pandemischen Bedingungen und strengen Auflagen wurde das Herbst-und Weinfest im Oktober ausgerichtet. Im Vorjahr erstmals an zwei Tagen. Das Fest zog im Ganzen zwischen 1.000 und 1.500 Besucher an.

Zum Wohl auf das 4. Roßlauer Herbst- und Weinfest Dirk Neumann , DN Events

Zum Auftakt der vierten Auflage wird am Freitag nach der Eröffnung der Stände um 17 Uhr ab 18 Uhr dann zum „Tanz in den Herbst“ geladen. DJ Diabolo hat die passenden Scheiben dabei und dreht die Boxen auf. Am Samstag gibt es dann ab 14 Uhr ein buntes Bühnenprogramm mit vielen Mitwirkenden. Für eine ebenso zünftige wie abwechslungsreiche Geräuschkulisse sorgen der Roßlauer Spielmannszug Blau-Weiß und ein ukrainischer Kinderchor. Auf der Bühne zeigt die Dessauer Kinder-und Jugendtanzgruppe Sun-shine Auszüge aus ihrem aktuellen Programm.

Zum Finale tritt am Samstagabend eine Liveband auf

Im Vorfeld des Festes waren die Kinder aufgerufen, den Regen als typisches Herbstwetter in Bildern oder Basteleien darzustellen, um damit den Roßlauer Wassermann zu erfreuen. Der nasse Bursche wiederum bedankt sich für jedes dargebrachte Geschenk mit einer Überraschung...

Am Nachmittag gibt es Schlagermusik zu hören und ab 20 Uhr eine Liveband auf die Ohren.