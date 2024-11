Bei einem Verkehrsunfall auf der K1258 bei Steutz im Landkreis Anhalt-Bitterfeld ist am Freitag, 1. November, die 16-jährige Fahrerin eines Leichtkraftrades schwer verletzt worden.

Die Jugendliche musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Steutz/MZ. - Bei einem Verkehrsunfall auf der K1258 bei Steutz im Landkreis Anhalt-Bitterfeld ist am Freitag, 1. November, die 16-jährige Fahrerin eines Leichtkraftrades schwer verletzt worden. Das hat die Polizei am Sonnabend gemeldet.

Ein Kia mit einer 40-jährigen Fahrerin und die Jugendliche auf ihrem Moped hatten gegen 14.45 Uhr die K1258 aus Richtung Steutz in Richtung Steckby befahren. Als der 40-Jährige nach rechts in einen Feldweg einbiegen wollte, bemerkte das die junge Moped-Fahrerin zu spät und fuhr auf. Die Jugendliche stürzt und verletzte sich schwer. Sie musste in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden.

In Folge des Verkehrsunfalls entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von insgesamt 7.000 Euro.