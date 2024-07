In der Nacht zum Freitag, 19. Juli, ist es auf der B185 zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen.

Auf der B185 am Ortseingang in Mosigkau: Nissan kommt von Fahrbahn ab und kracht gegen Baum

Die Polizei war am Ortseingang von Mosigkau gefordert.

Dessau/MZ. - In der Nacht zum Freitag, 19. Juli, ist es auf der B185 zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Darüber hat die Polizei in Dessau informiert. Der 36-jährige Fahrer eines Nissan hatte die Bundesstraße gegen 2.30 Uhr aus Köthen in Richtung Mosigkau befahren. Etwa 100 Meter vor dem Ortseingang kam der Mann mit seinem Auto nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum.

Durch den Aufprall wurde der 36-Jährige verletzt. Eine medizinische Versorgung wurde durch Rettungskräfte am Unfallort durchgeführt. Der Nissan war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Der entstanden Sachschaden beträgt nach Angaben der Polizei etwa 16.000 Euro.