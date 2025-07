Der Sohn will in der Schweiz studieren, die Mutter entdeckt eine Wohnung, schließt einen Mietvertrag und überweist die Kaution. Die Zweifel kommen zu spät.

Auf Betrüger hereingefallen - Mutter aus Dessau will für Sohn Wohnung in der Schweiz mieten

Dessau/MZ. - Eine Strafanzeige wegen Betrug hat eine 59-jährige Frau am Sonntag, 20. Juli, im Polizeirevier Dessau-Roßlau erstattet.

Ihr Sohn hatte aufgrund eines bevorstehenden Studiums in der Schweiz eine Wohnung gesucht. Die Frau war am Freitag, 18. Juli, auf einem Onlineportal auf ein Angebot gestoßen. Nach einer ersten Kontaktaufnahme mit der vermeintlichen Vermieterin kam es zum Abschluss eines Mietvertrages, ohne dass die Wohnung besichtigt wurde. In der Folge forderte die Vermieterin die Zahlung einer Kaution in Höhe von knapp 2.000 Euro.

Erst nach der Überweisung des Geldes überprüfte die Dessau-Roßlauerin mit einem Online-Kartendienst die in dem Inserat angegebene Örtlichkeit. Dabei stellte sie Unstimmigkeiten fest, die berechtigte Zweifel an der Echtheit des Angebotes aufkommen ließen. Eine Kontaktaufnahme mit der „Vermieterin“ gelang nach der Überweisung nicht mehr.

Weiterhin befürchtet die Frau den Missbrauch der Daten ihres Sohnes, da für den Mietvertrag eine Kopie seines Personalausweises übermittelt wurde und diese Daten nun zu weiteren strafbaren Handlungen genutzt werden könnten.