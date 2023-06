Ausgetrocknete Moore stoßen Unmengen an Treibhausgasen aus. Ein Pilotprojekt in Nedlitz will dem entgegenwirken. Doch das ist gar nicht so einfach. Es fehlt an Wasser. Was derzeit geprüft wird.

Nedlitz/MZ - Mit der Wiederbewässerung ausgetrockneter Moorflächen soll in Sachsen-Anhalt ein Beitrag zum Klimaschutz geleistet werden. Eines dieser Moore befindet sich in Nedlitz im Landkreis Anhalt-Bitterfeld.

Beim „Fachtag Moore und Moorbodenschutz“ des Umweltministeriums und des Landesamts für Umweltschutz (LAU) im April 2023 waren die Pilotprojekte zur Renaturierung vorgestellt worden. Mit dem klaren Ziel: den weiteren Torfabbau unterbinden.

Austrocknende Moore setzen Kohlendioxid in Größenordnungen frei - auch in Nedlitz

Torf, eine Art Humus, der in Mooren entsteht, dient als natürlicher Speicher für Kohlenstoff. Durch die Entwässerung und die Austrocknung der Moore oxidiert der Kohlenstoff zu Kohlenstoffdioxid, sprachlich verkürzt: Kohlendioxid. Die daraus resultierenden Treibhausgas-Emissionen sind nicht unerheblich: Allein in Sachsen-Anhalt seien es laut Angaben des Thünen-Instituts jährlich rund 2,3 Millionen Tonnen - was dem gesamten Heizöl- und Erdgasverbrauch privater Haushalte im Bundesland entspricht, so das LAU. Wiedervernässung soll dem nun entgegenwirken. Mit der Stabilisierung des Wasserhaushalts in Nedlitz soll auch die landwirtschaftliche Nutzung in Form von Grünland wieder möglich werden.

Die Fläche in Nedlitz umfasst rund 100 Hektar. Bis Mitte der 50er Jahre wurden die Moorflächen durch Mahd ein- bis zweimal pro Jahr bewirtschaftet. Durch vorhandene Gräben war die Entwässerung vergleichsweise gering. Durch verschiedene Maßnahmen wurde jedoch ab Mitte des 20. Jahrhunderts stark in den Wasserhaushalt eingegriffen, etwa durch Waldumbau. Hinzu kam die teilweise ausgeprägte Senkung des Grundwasserspiegels.

Insbesondere in den 1970er Jahren gab es starke Eingriffe durch die sogenannte Komplexmelioration, also die Werterhöhung des Bodens - all das führte zu einer immer schnelleren Entwässerung des Gebiets. Die zusätzliche Umstellung von Bewirtschaftung auf Beweidung der Fläche hatte zur Folge, dass die Grasnarbe, die oberste mit einer Pflanzendecke überzogene Bodenschicht, zerstört wurde. In Kombination mit dem geringen Wasserhaushalt entstanden sogenannte Ruderalfluren, etwa aus Großer Brennnessel, die die weidewirtschaftliche Nutzung behinderten. Aktuell würden die Grünflächen nur verhältnismäßig gering genutzt, erklärt das LAU auf Anfrage der MZ.

Das Vorhaben, die Moorfläche wieder zu bewässern, ist jedoch nicht so leicht umzusetzen: Es fehlte lange an einem Projektträger. Interesse geäußert hatte erst der Landwirtschaftsverein Westfläming. Der Verein setzt sich seit Jahren etwa dafür ein, das Wasser der Nuthe, ein Nebenfluss der Havel, zurückzuhalten, in dem etwa Staue gebaut werden oder Steine aufgeschüttet werden. Da die Nuthe durch das Moorschutzgebiet verläuft, sei das Projekt also für den Verein interessant, erklärt Vorsitzender Kees de Vries.

Mittlerweile habe sich jedoch der Unterhaltungsverband Nuthe-Rossel bereiterklärt, das Projekt zu übernehmen - eine Zustimmung der Vertreterversammlung steht noch aus. Der Verein ist unter anderem für den ordnungsgemäßen Abfluss des Wassers verantwortlich, so sieht es die aktuelle Wassergesetzgebung vor. Noch in diesem Jahr soll es jedoch eine Neuerung des Gesetzes geben, die den Fokus stärker auf den Wasserrückhalt setzt.

Technisch ist die Renaturierung des Nedlitzer Moores möglich - Doch das Projekt ist mit hohen Kosten verbunden

„Technisch ist die Umsetzung möglich, doch sowohl das Projekt an der Nuthe als auch die Renaturierung des Moors sind mit hohen Kosten verbunden“, so de Vries. Hinzu käme, dass die Trinkwasserversorgung Magdeburg Wasser aus dem Gebiet der Nedlitzer Niederung entnimmt, was zusätzlich den Wasserhaushalt minimiere. Nun habe die Trinkwasserversorgung Priorität - doch braucht man zur Bewässerung der Moore eben: Wasser. Eine Grundsatzdiskussion also, die alles andere als leicht zu beantworten ist. Zwar könne man auch woanders her Trinkwasser beziehen, doch wäre dies auch wieder mit hohen Kosten verbunden. Ein Teufelskreis.

Die Zusage des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft und Energie, dass grundsätzlich mit der Planung zur Wiederherstellung des Moores begonnen werden kann, liege vor, gewartet werden muss noch auf die Zusage der Finanzierung: 80.000 Euro für die Planung, 250.000 Euro für die Umsetzung.

Derzeit wird der Ist-Zustand der Moorflächen in Zusammenarbeit mit der Uni Halle erfasst. Mit den vorhandenen Stauanlagen, deren Instandsetzung geplant ist, werden erste Stauversuche gemacht. Auch hier ist das Problem: Man muss mit dem Wasser auskommen, das vorhanden ist, erklärt Michael Steiniger vom Mitteldeutschen Institut für angewandte Standortkunde und Bodenschutz.

Ob und wie die Maßnahmen zur Renaturierung umgesetzt werden können, ist derzeit noch ungewiss. So nass, dass man in den Moorflächen der Nedlitzer Niederung versinken kann, meint de Vries, werden sie wohl nicht werden. Die Beteiligten sind jedoch hoffnungsvoll, das Projekt voranzutreiben und zumindest eine landwirtschaftliche Nutzung wieder möglich zu machen. Dazu, so de Vries, „müssen wir lernen, wie wir mit unserem Wasser umgehen.“