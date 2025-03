Audi A6 und Porsche Cayenne: Keyless-Diebe schlagen in der Nacht zum Sonnabend in Dessau zu

Dessau/MZ. - In der Nacht zum Sonnabend, 22. März, haben Keyless-Diebe wieder in Dessau-Roßlau zugeschlagen – und einen Audi A6 und einen älteren Porsche Cayenne im Wert von etwa 55.000 Euro entwendet. Ein dritter Versuch scheiterte.

Zuerst waren die Diebe in Ziebigk unterwegs. Hier hatte ein 45-Jähriger seinen Audi A6 Avant vor seinem Haus am Knarrberg abgestellt. Bei Sichtung seiner Kamera-Aufnahmen sah der Mann, wie um 2.28 Uhr eine unbekannte Person in sein Fahrzeug stieg und in unbekannte Richtung davon vor.

Gegen 1.45 Uhr hatte sich ein Täter an einem Audi RS 6 zu schaffen gemacht, der vor einer Garage in der Donaustraße geparkt war. Auch hier konnte der Besitzer des Autos per Überwachungs-App den Vorgang beobachten. Augenscheinlich scheiterte der Dieb aber am Öffnen des Autos und ließ nach etwa zwei Minuten davon ab.

Die dritte Tat ereignete sich in der Kreuzbergstraße im Dessauer Süden. Hier hatte ein 48-Jährige seinen Porsche Cayenne in seiner Hofeinfahrt ordnungsgemäß verschlossen abgestellt. Vom Auto fehlte am Morgen jede Spur. Auch der Porsche verfügt über das Keyless-Go-System. Die Polizei rät hier seit langem, den Schlüssel in einer funksicheren Kiste aufzubewahren. Die beiden gestohlenen Autos wurden zur Fahndung ausgeschrieben.