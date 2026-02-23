Prozess am Landgericht Dessau Arzthelferin kommt mit 2,27 Promille zur Arbeit - Richter glaubt Geschichte von „Nachtrunk“ nicht
Bei einer Hausärztin in Sandersdorf-Brehna ist eine betrunkene Mitarbeiterin aufgefallen. Warum der Fall am Landgericht landete - und welche Strafe es verhängte.
Dessau/MZ. - Die Polizei winkte ab: Ein Streit unter Kollegen? Nicht ihr Problem. Doch die Hausärztin aus Sandersdorf-Brehna ließ nicht locker. Erst auf ihr Drängen schickte die Polizei einen Streifenwagen zur Praxis.