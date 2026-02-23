weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Dessau-Roßlau
    4. >

  4. Prozess am Landgericht Dessau: Arzthelferin kommt mit 2,27 Promille zur Arbeit - Richter glaubt Geschichte von „Nachtrunk“ nicht

Prozess am Landgericht Dessau Arzthelferin kommt mit 2,27 Promille zur Arbeit - Richter glaubt Geschichte von „Nachtrunk“ nicht

Bei einer Hausärztin in Sandersdorf-Brehna ist eine betrunkene Mitarbeiterin aufgefallen. Warum der Fall am Landgericht landete - und welche Strafe es verhängte.

Von THOMAS STEINBERG 23.02.2026, 10:52
Das Landgericht verhängte eine Geldstrafe und einen Führerscheinentzug.
Das Landgericht verhängte eine Geldstrafe und einen Führerscheinentzug. Foto: IMAGO/biky

Dessau/MZ. - Die Polizei winkte ab: Ein Streit unter Kollegen? Nicht ihr Problem. Doch die Hausärztin aus Sandersdorf-Brehna ließ nicht locker. Erst auf ihr Drängen schickte die Polizei einen Streifenwagen zur Praxis.