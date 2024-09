Dessau/MZ. - Erbost und verzweifelt wendet sich Leserin Heide Rudolph an die MZ-Lokalredaktion in Dessau. Seit Monaten versucht sie, einen Termin beim Augenarzt zu bekommen. Viele Jahre sei sie zu Untersuchungen zu einer Augenärztin in Dessau gegangen. „Seit dem Zusammenschluss einiger Ärzte im Smile Eyes in der Ratsgasse ist alles aus den Fugen geraten“, schreibt die Seniorin.

