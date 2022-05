Ärzte in Dessau sind am Limit und fordern, Mini-Impfzentren wieder aufzubauen

Hausärzte in Dessau können Auffrischungs-Spritzen kaum mehr stemmen. Die Stadt verspricht Entlastung und will die mobilen Impf-Teams verstärken.

Dessau-Rosslau/MZ - Die Hausärzte in Dessau-Roßlau geraten wegen zahlreicher Auffrischungsimpfungen zunehmend an ihre Belastungsgrenzen. Davor warnt Dr. Karin Rybak, Kreissprecherin für die niedergelassenen Ärzte in Dessau-Roßlau. „Ich will nicht sagen, dass die Kollegen überfordert sind, aber sie sind extrem belastet. Die Corona-Zahlen gehen rauf, die Patienten sind gewarnt“, sagte sie der MZ. Gleichzeitig bringt sie die Wiedereröffnung von Impfzentren ins Gespräch.