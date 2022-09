Arien mit Bratwurstduft zum Auftakt der Spielzeit

Dessau/MZ - Die Sehnsucht nach ungetrübter Normalität und großen Augenblicken der Gemeinschaft ist derzeit sehr präsent. In Dessau-Roßlau ballen sich solche Momente von Kultur und Happening immer Anfang September, wenn die Spielzeiteröffnung des Anhaltischen Theaters und das Bauhausfest wunderbar zusammenfallen. Wie groß die Sehnsucht nach gerade diesem Event ist, das wurde an der gewaltigen Menschenmenge deutlich, die sich Samstagabend vor dem Anhaltischen Theater versammelt hatte, später zu afro-brasilianischem Trommelklang Richtung Bahnhof zog und sich am Bauhaus zu einer großen Party verdichtete.