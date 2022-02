Arbeitsagentur Dessau-Roßlau-Wittenberg hat eine neue Chefin

Dessau-Roßlau/MZ - Birgit Ruhland ist die neue Chefin der Agentur für Arbeit Dessau-Roßlau-Wittenberg und hat zum 1. Februar die Nachfolge von Torsten Narr angetreten. Wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) informiert, ist Ruhland seit über 20 Jahren hier tätig und in der Region keine Unbekannte.

Bereits 2007 hatte sie die damalige Agentur für Arbeit in Wittenberg geleitet. In den letzten Jahren war sie in der Regionaldirektion Sachsen-Anhalt- Thüringen in Halle tätig. Dort verantwortete Ruhland, die in Halle lebt, die fachliche Begleitung des Vermittlungs- und Beratungsgeschäftes für die beiden Bundesländer.