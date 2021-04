„Apotheke am Bauhaus“ bietet jetzt in Dessau-Roßlau Coronatests im mobilen Camper an

Aktuelles Negativ-Attest wird immer häufiger gefordert. Neben Testzentren und Apotheken gibt es in Dessau dafür jetzt auch ein umgerüstetes Wohnmobil.

Dessau-Roßlau - Noch kurz vor 12 Uhr warten auf Parkdeck 3 vom Dessau-Center eine Hand voll Männer und Frauen auf ihr Testergebnis und hoffen vor dem Fenster auf das A-4-Blatt mit dem Bescheid „negativ“.

Die bundesweit einheitliche Notbremse zur Eindämmung des Infektionsgeschehens in der Corona-Pandemie ist angezogen. Um das winzige Pflänzchen an Normalität für den Alltag wie beim Einkauf oder Friseurbesuch zu erhalten, werden jetzt tagesaktuelle Schnelltests notwendig.

Neben den MVZ-Testzentren der Stadt Dessau-Roßlau im Dessau-Center und in der Roßlauer Luchstraße, die die Bürger einmal wöchentlich kostenlos testen, werden die Schnelltests in verschiedenen Apotheken angeboten oder bei privaten Dienstleistern.

Eine zusätzliche Möglichkeit gibt es seit Mittwoch mit dem mobilen Testteam der „Apotheke am Bauhaus“. Inhaber Martin Grünthal hat sein Testmobil am Montag auf dem Friedensplatz vorgestellt - vor der Freitreppe zum Anhaltischen Theater Dessau.

Das Test-Mobil ist ein ungemein wandelbares Fahrzeug: Von Hause aus ein Fiat-Ducato. Erworben vor etwa zwei Wochen als zum Caravan umgerüstetes Wohnmobil. Schließlich in der Detailausstattung zum Testmobil ummodelliert: Die ursprüngliche Küchenzeile ist jetzt der Platz für den Tester, der drehbare Beifahrersessel nun der Stuhl für den Probanden.

Im Heck des Mobils werden die Tests untersucht, mit Fenster zur Ausgabe der Zertifikate. Natürlich ist es eng, auch bei 6,40 Metern Fahrzeuglänge. „Aber durch den Zugang über die Seitenschiebetür und durch strikte Trennung der Test- und Arbeitsabläufe begegnen sich im Fahrzeug allein der Tester und die Testperson“, erläutert Martin Grünthal die Feinheiten der Arbeitsorganisation im Einbahnstraßensystem. „Mal sehen, wie es jetzt anläuft.“

Mit den Corona-Antigen-Schnelltests per Nasenabstrich ist das Team der „Apotheke am Bauhaus“ seit Anfang April mit dabei. Für die Abstrichentnahme und Tests sind die Mitarbeiter der Apotheke extra für zertifizierte Tests geschult worden. Die Nachfrage ist gleichbleibend groß. Als Tester neu ins Team kam Leonard (Leo) Ritsch.

Der 21-jährige Maschinenbaustudent hat auch die aktuellste Statistik abrufbar. „In Summe haben wir schon etwa 400 Tests vorgenommen.“ Ein Höhepunkt war am letzten Wochenende für die abendliche Installation „Lichtkultur trifft Hochkultur“ im Tierpark. Da war die Notbremse schon in Kraft, die Nachfrage enorm. Für die Tierparkbesucher richtete die Apotheke Sonderzeiten ein und testete am Sonnabend 142 und Sonntag 103 Gäste.

Die beliebte Einrichtung, die unter strengen Bedingungen geöffnet bleibt, hat auch als erste das Test-Mobil fest gebucht. Für die abendlichen Lichtinstallationen bis Pfingsten steht jeweils von Mittwoch bis Sonnabend ab 19 bis 20.30 Uhr das Testmobil am Eingangsbereich des Tierparks.

Darüber hinaus kann das Corona-Test-Mobil seit Mittwoch von weiteren Institutionen gebucht werden. So hat das Anhaltische Theater Dessau für seine Freiluftsaison mit Veranstaltungen am Mausoleum, im Dessauer Rathausinnenhof und auf der Felseninsel Stein in Wörlitz bereits Bedarf für sein Publikum angemeldet. (mz)

Telefon: 0340/611899; Kontakt: www.schnelltest-dessau-rosslau.de oder: www.schnelltest-on-tour-dessau-rosslau.de