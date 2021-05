Anwohner des Amtsgerichts in Dessau fürchten jahrelangen Dreck und Parkplatznot

Dessau-Roßlau - Es ist eine warme Sommernacht, als sich am 30. Juni 2019 im Dachgeschoss des Dessauer Amtsgerichts eine Katastrophe anbahnt. Richter, Justizangestellte und Rechtsanwälte sind schon längst nicht mehr im Gebäude, als mitten in der Nacht plötzlich ein Rohr bricht und bis zum Morgen 15.000 Kubikmeter Wasser auslaufen. Der Inhalt von umgerechnet mehr als 83.000 Badewannen ergießt sich in den Büros des Südflügels, durchtränkt Akten, Böden, Decken und das Mauerwerk.

Fast zwei Jahre später beginnen auf dem Gelände des Justizzentrums die Vorbereitungsarbeiten für das Aufstellen mehrerer Bürocontainer, in die die Juristen während der Sanierung des Amtsgerichts einziehen werden. Auch Sitzungsräume werden in den Fertigmodulen entstehen. Derzeit baggern Bauarbeiter das Areal am Akazienwäldchen ab. Die Arbeiten allerdings bringen Staub- und Lärm mit sich und führen nun zu Protesten bei Anwohnern. Sie beklagen, dass zahlreiche Parkplätze weggefallen seien.

Anwohner kritisiert die mangelnde Informationspolitik des Bauherren

Einer der Anwohner ist Axel Fleischer. Er kritisiert vor allem die seiner Meinung nach mangelnde Informationspolitik des Bauherren. Von einem auf den anderen Tag habe man Halteverbotsschilder aufgestellt. „Wir bekommen keine Information, wie lange die Container stehen sollen. Die Baufirmen können die Absperrungen so setzen, wie sie das für richtig halten. Wo gibt’s denn sowas?“ fragt er.

In Teilen des Akazienwäldchens herrscht Parkverbot (Foto: Müller-Lorey)

Er und andere Anwohner haben sich inzwischen mit einer Unterschriftensammlung an das Bau- und Liegenschaftsmanagement Sachsen-Anhalt (BLSA) gewandt. Die Landesbehörde ist für den Bau und die Sanierung von Landesimmobilien zuständig und auch im Fall des Dessauer Amtsgerichts der Bauherr.

Direktor des Amtsgerichts nennt die Anwohnerinformation „nicht optimal“

Inzwischen hat das BLSA auf die Kritik reagiert. „Bitte entschuldigen Sie, dass die Anwohnerinformation erst jetzt zu Ihnen kommt“, heißt es in einem Brief an die Anwohner, in dem der Bauablauf beschrieben wird. Die Stellflächen in der Straße Akazienwäldchen würden bis zum September dauern, versichert die Behörde darin. Man prüfe außerdem Ausweichparkplätze am ehemaligen Gefängnis und werde die Baufirmen darum bitten, die Beeinträchtigungen für die Anwohner so gering wie möglich zu halten.

Auch Ulrich Bauer, Direktor des Amtsgerichts nennt die Anwohnerinformation „nicht optimal“. An den Bauarbeiten an sich sei aber nichts auszusetzen. „Der zweistöckige Pavillon entsteht auf dem Gelände des Justizzentrums. Es wurde damals vom Land gekauft, um einen zweiten Bau zu errichten, zu dem es wegen des Bevölkerungsrückgangs aber nie kam“, erklärt Bauer. Anfang Juni sollen die Container geliefert werden. Er geht davon aus, dass die Einschränkungen danach geringer werden. Die Sanierung des Amtsgerichts soll im November beginnen. Geplantes Bauende ist im Jahr 2023. Dann würden auch die Container wieder abgebaut.

Untergrund auf Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg absuchten

Im Moment liefen die Schachtarbeiten, weil Experten vom Kampfmittelräumdienst den Untergrund auf Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg absuchten. „Wenn nichts gefunden wird, wird die Grube wieder aufgefüllt und die Bodenplatte gegossen.“ Die sei für die Container, die „Fertighauscharakter“ hätten, unbedingt nötig und würde nach der Nutzung wieder entfernt.

Ein Versprechen, an das Anwohner Axel Fleischer noch nicht recht glauben mag. „Container und die Bodenplatte nach wenigen Jahren wieder abzureißen, da bin ich gespannt“, sagt er. (mz)