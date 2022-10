Aktion auf Dessauer Bahnhofsvorplatz Anstehen für den guten Zweck - Kirchenpräsident Liebig verteilt 250 Portionen Suppe

„Einmal Essen macht zweimal satt“ war am Montag eine Aktion von Kirche und Diakonie in Dessau überschrieben. Der Andrang war groß. Was die Idee dahinter war. Was die Aktion für eine Summe gebracht hat.