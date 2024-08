Anruf von der Hausbank in Dessau: Betrüger berichten von ungewöhnlichen Abbuchungen

Der Anrufer in Dessau gab sich als Mitarbeiter der Hausbank der 72-Jährigen aus.

Dessau/MZ. - Von einem vermeintlichen Mitarbeiter ihrer Hausbank sollte eine 72-Jährige aus Dessau-Roßlau um ihr Geld betrogen werden. Am Dienstag hat sie Strafanzeige wegen Betrugs im Polizeirevier erstattet.

Wie die Frau bei der Polizei angab, hatte sie am Montag gegen 16.30 Uhr einen Anruf von einem vermeintlichen Mitarbeiter ihrer Hausbank erhalten. Er erklärte ihr, dass es auf ihrem Konto eine ungewöhnliche Abbuchung im mittleren vierstelligen Bereich auf das Konto einer im europäischen Ausland liegenden Firma gebe. Diese Abbuchung konnte sich die Frau zunächst nicht erklären. Im weiteren Verlauf des Telefonates äußerte der vermeintliche Mitarbeiter, dass es plötzlich eine weitere aktuelle Abbuchung über einen Geldbetrag von knapp 10.000 Euro gebe, die aber von ihrer Bank storniert wurde.

Die Frau wurde mehrfach aufgefordert, ihre Benutzerdaten der Hausbank in ihrem Online-Banking einzugeben. Das tat sie auch in dem Glauben, tatsächlich einen Mitarbeiter ihrer Hausbank am Telefon zu haben. Da sich zu diesem Zeitpunkt die Verbindungsqualität verschlechterte, beendete sie das Gespräch.

Auf Anraten ihrer Tochter nahm die 72-Jährige am nächsten Tag persönlich Kontakt zu ihrer Hausbank auf und erfuhr, dass ihre Bank niemals nach ihren Benutzerdaten fragen würde, und es sich bei dem Anruf höchstwahrscheinlich um einen Betrugsversuch gehandelt habe. Bei der Überprüfung ihres Kontos stellte sich heraus, dass unbekannte Täter tatsächlich versucht hatten, knapp 10.000 Euro von ihrem Konto abzubuchen, was jedoch aufgrund der Sperrung nicht vollzogen werden konnte. Ihr Konto wurde daraufhin komplett gesperrt. Ein finanzieller Schaden ist nicht entstanden.