Dessau-Rosslau/MZ. - Eine 78-Jährige hat am Montag, 7. April, einen Anruf von einer ihr unbekannten Telefonnummer erhalten. Der unbekannte Mann teilte ihr mit, dass er im Auftrag der Bundesregierung anruft. Er gab an, dass er die Frau über ihr zustehende Leistungen informieren will. Im weiteren Gespräch forderte der Anrufer das Opfer auf, ihm seine E-Mail-Adresse mitzuteilen, was dieses auch tat.

Im Anschluss bekam die Frau zwei E-Mails. Bei einer sollte sie das Passwort ändern. Dabei verwendete sie ein Passwort, welches sie auch für eine Anwendung auf ihrem Mobiltelefon nutzt. Kurz darauf wurde ihr Mobiltelefon gesperrt und das Opfer hatte keinen Zugriff mehr.

Die Frau hat den Verdacht, dass der unbekannte Täter durch dieses Vorgehen nun unberechtigt auf ihr Mobiltelefon zugreifen kann. Sie hat deswegen Strafanzeige wegen dem Ausspähen von Daten im Polizeirevier erstattet.