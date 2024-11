Vor 60 Jahren haben Annedore und Günter Scholz in Wolfen geheiratet. Seit mehr als 50 Jahren leben sie in Dessau und schauen dankbar auf bewegte Zeiten zurück.

Annedore und Günter Scholz aus Dessau haben am Donnerstag Diamantene Hochzeit gefeiert.

Dessau/MZ. - Was war das gestern doch für ein stürmischer Tag! „Vor 60 Jahren war es zwar kühl. Aber die Sonne schien, der Himmel war blau“, erinnert sich Annedore Scholz noch ganz genau, denn am 28. November 1964 gaben sie und ihr Mann Günter sich das Ja-Wort in Wolfen.