Ankommen in der Fremde: Wie „Nano's Kidsclub“ im Dessauer Stadtzentrum Ukrainer unterstützen will

Dessau/MZ. - Ein Bällebad war am Montagmittag die Attraktion im neu eröffneten Nano’s Kidsclub. In einem viereckigen Stoffbecken türmten sich kleine, bunte Plastikbälle. Aus dem Raum für die ganz kleinen Kinder wurde das Becken kurzerhand in den großen Betreuungsraum für die mittleren Kinder verfrachtet, mittendrin die zweijährige Hanna. Während munter Bälle durch die Luft flogen, stimmten sich die etwas größeren Kinder bereits auf Ostern ein. Mit Tusche malten sie den vorgezeichneten Hasen aus. Begeistert berieten die Betreuerinnen, wo sie die ersten Bilder in ihrer künftigen Galerie aufhängen werden.