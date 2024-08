Nach Erkrankung des Richters vom Landgericht Dessau: 22-jähriger Mann aus Köthen steht erneut vor dem Landgericht in Dessau.

Anklage wegen versuchten Mordes: Prozess gegen Köthener Brandstifter beginnt in Dessau neu

Prozess am Landgericht

Am Landgericht in Dessau ist der Prozess neu gestartet.

Dessau/Köthen/MZ. - Wegen versuchten Mordes und versuchter schwerer Brandstiftung steht seit Montag erneut ein Köthener vor dem Landgericht Dessau. Die Anklage wirft ihm vor, in einem Wohnhaus in der Köthener Antoinettenstraße und in der Obdachlosenunterkunft seines Wohnortes Feuer gelegt zu haben.