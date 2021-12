Anhaltisches Theater in Dessau muss kurzfristig Silvesterprogramm ändern

Dessau/MZ - Am Anhaltischen Theater gibt es am letzten Tag des Jahres eine Spielplanänderung. Krankheitsbedingt kann das Musical „Cabaret“ in der Silvester-Special-Edition nicht gezeigt werden, teilt das Theater mit. Stattdessen wird dem Publikum angeboten, das Konzert zum Neuen Jahr (um 15 und um 20 Uhr) zu besuchen.

Gekaufte Karten können aber auch umgetauscht oder zurückgegeben werden. Im Mittelpunkt des Konzertes unter Leitung von Markus Frank steht Italien, das Land „wo die Zitronen blüh’n“. Solisten sind Kammersängerin Iordanka Derilova (Sopran) und Costa Latsos (Tenor). Als „Reiseleiter“ fungiert mit Ballettdirektor Stefano Giannetti sogar ein echter Italiener.

Es gilt das 2G-Plus-Zugangsmodell. Das Theater bietet Testungen bis eine halbe Stunde vor Beginn im Theaterrestaurant an.