Das Berufsschulzentrum in Dessau hatte am Sonnabend zum Tag der offenen Tür geladen, um neue Schüler zu werben. Wie bei manchen Ausbildungsberufen mehr Nachwuchs generiert werden könnte und warum mancher lange Wege fürs Abi auf sich nimmt.

Anhaltisches Berufsschulzentrum in Dessau: Warum zu wenige Schüler Physiotherapeuten werden wollen

Dessau/MZ. - Wer wollte und sich traute, der konnte sich am Samstag im Anhaltischen Berufsschulzentrum auf die Liege legen und die Fertigkeiten von angehenden Physiotherapeuten, unter anderem in Krankengymnastik und Elektrotherapie testen oder einfach auch nur über den Beruf ins Gespräch kommen. Über 20 schulische und duale Ausbildungsberufe sowie weiterführende Schulangebote konnten zum Tag der offenen Tür am Anhaltischen Berufsschulzentrum erkundet werden.