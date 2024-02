Nach einem brutalen Angriff auf einen 18-jährigen Jugendlichen aus Dessau sucht die Polizei nach einem Autofahrer. Was die Ermittler bislang zur Tatnacht sagen können.

Nach Prügel-Attacke auf Sohn von AfD-Politiker in Dessau - Polizei sucht Autofahrer aus Tatnacht

Dessau/MZ. - Nach einem Angriff auf einen 18-jährigen Jugendlichen aus Dessau sucht die Polizei nach einem unbekannten Autofahrer, der die Tat beobachtet haben könnte.

Diese hat sich in der Nacht zum Sonnabend zwischen Klein- und Großkühnau ereignet. Der Unbekannte soll während des Tatgeschehens gegen 1.45 Uhr mit einem Auto unbekannten Typs langsam auf der Kleinkühnauer Straße unterwegs gewesen sein. „Möglicherweise ist dieser Fahrzeugführer Zeuge der Tathandlungen geworden und kann der Polizei sachdienliche Hinweise geben“, erklärte Polizei-Sprecherin Doreen Wendland auf MZ-Nachfrage.

Angriff in Dessau: Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung

Die Ermittlungen nach der gefährlichen Körperverletzung gegen den 18-jährigen Sohn vom Dessau-Roßlauer AfD-Stadtrat Lutz Büttner seien den Angaben der Polizeiinspektion Dessau zufolge auch am Sonntag geführt worden. Büttner hatte anderes unterstellt. Es habe mehrere Befragungen und Vernehmungen gegeben, so Wendland.

Nach neuesten Erkenntnissen hatte sich das spätere Opfer auf einer privaten Feier in Kleinkühnau befunden, bei der es zu Streitigkeiten gekommen sein soll. Das hätten Zeugenbefragungen ergeben, so Wendland. Gegen 1.40 Uhr habe der 18-Jährige in Begleitung einer weiteren Person seinen Heimweg zu Fuß nach Großkühnau angetreten. Kurze Zeit späten hätten die beiden eine Gruppe von etwa fünf schwarz gekleideten Personen bemerkt, die ihnen zu Fuß gefolgt seien.

Vater Büttner hatte zuvor von sechs bis sieben Personen gesprochen, die aus einem Fahrzeug gestiegen seien und seinen Sohn attackiert hätten. Das könne bislang nicht belegt werden. Es gebe laut Polizei im Moment auch keinen Hinweis, ob es sich bei den Angreifer n um Ausländer gehandelt habe, ebenso müsse erst noch geprüft werden, ob die streitenden Personen von der Party identisch mit den Tätern seien.

Polizei Dessau-Roßlau: Politisches Motiv der Tat nicht erkennbar

Die Frage, ob die mutmaßlichen Täter schon namentlich bekannt seien, beantwortete die Polizeiinspektion nicht. Auf Facebook hatte man zuvor schon von Festnahmen berichtet. Auch sei das Motiv des Angriffs auf den 18-Jährigen noch nicht erkennbar. Dass es politisch motiviert war und mit der politischen Tätigkeit des Vaters zusammenhängt, das sei nach Angaben der Polizei an keiner der bisherigen Vernehmungen ablesbar gewesen.

Die Angreifer hatten den 18-Jährigen angegriffen, auf ihn eingeschlagen und eingetreten und ihn am Kopf, Hand und Auge schwer verletzt. Sein Begleiter konnte flüchten. Die Täter sollen sich im Anschluss zu Fuß vom Tatort entfernt haben. Auch das war zuvor anders geschildert worden.

Der 18-Jährige wurde im Klinikum medizinisch versorgt. Ein Arzt hatte dort am Samstag gegen 3.40 Uhr die Polizei über die Tat informiert.

Hinweise zu dem gesuchten Fahrzeugführer nimmt die Polizei telefonisch unter (0340) 6000-291 entgegen. Gesucht werden auch weitere Zeugen der Tat oder den Geschehnissen davor.