Ministerin Petra Grimm-Benne in Dessau Angebot für Quereinsteiger - In Dessau werden in einem Pilotprojekt Pflegehelfer ausgebildet

Das Land Sachsen-Anhalt und die Arbeitsagentur bringen eine maßgeschneiderte Weiterbildung zum Pflegehelfer auf den Weg. Das Pilotprojekt läuft in Dessau erfolgreich und soll künftig auch in anderen Städten im Land angeboten werden. Was der Ansatz ist.