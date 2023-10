Der Comedian André Herrmann wuchs in Roßlau auf. Heute schreibt er Gags für bekannte TV-Shows. Vor einem Jahr erntete er viel Kritik für einen gehässigen Beitrag über Dessau.

André Herrmann schrieb gehässigen Artikel über Dessau - Nun tritt er in der Marienkirche auf

André Herrmann tritt mit seinem Programm in ganz Deutschland auf. In Dessau, seiner Heimatstadt, steht er aber erstmalig auf der Bühne.

Dessau/MZ - Als im Sommer 2022 ein bitterböser und gehässiger Gastbeitrag über den Niedergang Dessaus von André Herrmann in der Süddeutschen Zeitung erschien, war der Aufschrei in der Stadt groß. Nun traut sich der 37-jährige Comedian, der Gags unter anderem für die Heute-Show, das neo-Magazin-Royal (ZDF) und Late-Night-Berlin (Pro Sieben) schrieb, erstmals für einen Auftritt in die Marienkirche.