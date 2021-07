Amalienstraße in Dessau wird ab Montag für drei Monate teilweise gesperrt

Dessau/MZ - In Dessau steht die nächste größere Straßensperrung an: Aufgrund der Sanierung einer Fernwärmetrasse ist die Amalienstraße von Montag, 2. August, bis voraussichtlich 1. November zwischen der Kreuzung Askanische Straße und der Chaponstraße nur noch in südlicher Richtung als Einbahnstraße befahrbar.

Die Umleitung für den Verkehr in nördlicher Richtung erfolgt in den drei Monaten über die Franzstraße und Askanische Straße. „Die Stadtwerke bitten die Anwohner und Verkehrsteilnehmer um Verständnis und erhöhte Aufmerksamkeit im Baustellenbereich“, teilte Stadtwerke-Sprecher Christian Mattke am Dienstag mit.

Auswirkungen hat die Baustelle auch auf den ÖPNV in diesem Bereich. Die Buslinien 11 und 12 verkehren während der Bauarbeiten über die Friedhofstraße und die Mauerstraße. Eine Ersatzhaltestelle für die Haltestelle „Chaponstraße“ wird in der Friedhofstraße eingerichtet. Die Haltestelle „Amalienstraße“ wird durch die Busse der Linie 11 und 12 nicht angefahren. Die Fahrgäste werden gebeten, die Aushänge zu beachten.