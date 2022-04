Am Wochenende gibt es wieder einen Ostermarkt auf der Wasserburg Roßlau

Roßlau/MZ - Wie fast überall ist es in den vergangenen Jahren wegen der Corona-Pandemie stiller auf der Roßlauer Burg gewesen. Dieses Jahr ist es anders. Mit der schönen Jahreszeit pünktlich zu Ostern kehrt das Leben in die Burgmauern zurück. Nach zwei Jahren Abstinenz kann der Veranstalter des Roßlauer Ostermarktes, der Förderverein Burg Roßlau, auf der Wasserburg wieder aufatmen. Dieses Jahr setzt der Osterhase die Quälgeister der Vergangenheit vor die Tore.

Der Ostermarkt auf der Wasserburg wird am 9. April ( 11 bis 19 Uhr) die hiesige Open-Air-Saison einläuten. Dabei spricht die Veranstaltung nicht nur die Osterhasen-Fans an, sondern bietet ein abwechslungsreiches Programm.

Für die Dekoration sorgt die Natur selbst, welche die Burg und ihre Umgebung mit verschiedenen blühenden Pflanzen verschönert. Inmitten dieses floralen Ambientes bieten viele Händler ihre Waren an. Von Osterdeko, Gartenartikeln und Töpferwaren bis hin zu Schmuck und verschiedenen Kunstwerken wird es ein vielfältiges Angebot geben. Musik und Schauspiel bilden den kulturellen Kern des Frühlingsevents. Eröffnet wird das Open-Air mit Liedern der „Spielbergs“. Um 15 Uhr gibt es eine Aufführung des Märchens „König Drosselbart“. Den musikalischen Abschluss bildet ab 17 Uhr der Roßlauer Männerchor.

Für die Jüngsten wird es eine Kinderachterbahn, eine Schmiede sowie Bogenschießen geben, so dass sich der Osterhase, der ebenfalls als Special-Guest über das Gelände hoppeln wird, eventuell in Acht nehmen sollte. Da so viel frische Luft auch hungrig macht, gibt es in der Burg auch Essen und Getränke für viele Geschmäcker. Verschiedenes vom Grill wie Rauchwurst, Wild- und Pferdewürstchen sowie Fisch- und Nudelgerichte wird es für Freunde deftiger Mahlzeiten geben. Naschkatzen können mit Waffeln und am hauseigenen Kuchenstand des Burgvereins auf ihre Kosten kommen. Wer genug vom bunten Trubel hat, kann den Anblick der Wasserburg genießen. Mit ihrer in etwa 1.000-jährigen Geschichte ist die Anlage selbst eine Zeugin der Zeit.

Der Burghof ist dekoriert. (Foto: Vollert)

Die Veranstalter hoffen auf gutes Wetter und planen den Großteil des Marktes unter freiem Himmel. Zumindest um Masken müssen sich die Besucher keine Sorgen mehr machen, nachdem die Pflicht, sie zu tragen, aufgehoben worden ist. Torsten Vollert vom Förderverein der Burg sagte dazu: „Die generelle Maskenpflicht ist aufgehoben. Daher obliegt es den Händlern, ob in den Innenräumen Maske getragen werden muss.

Draußen wird es keine Maskenpflicht geben.“ Was die zu erwartenden Besucherzahlen angeht, zeigt sich Vollert etwas ratlos. „Null Plan. Erstmal müssen wir sehen, wie das Wetter wird. Wenn Sonnabend schönes Wetter wäre, würden die Dessau-Roßlauer uns die Bude einrennen“, sagte Vollert und auch: „Endlich gibt es nach langer Zeit wieder einen Ostermarkt.“