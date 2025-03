Eine 57-jährige Skoda-Fahrerin ist am Sonnabendmorgen, 29. März, bei einem Unfall auf der B246 bei Nedlitz schwer verletzt worden.

Am Lenkrad eingeschlafen - Skoda-Fahrerin wird bei Unfall bei Nedlitz schwer verletzt

Nedlitz/MZ. - Eine 57-jährige Skoda-Fahrerin ist am Sonnabendmorgen, 29. März, bei einem Unfall auf der B246 bei Nedlitz schwer verletzt worden.

Die Frau war gegen 7.05 Uhr aus Richtung Schweinitz in Richtung Nedlitz unterwegs. Dabei kam sie nach einer Kurve nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Danach kam das Fahrzeug zum Stehen. Die Frau wurde schwer verletzt, am Fahrzeug und am Baum entstand Sachschaden, den die Polizei nicht weiter bezifferte.

Wie es zu dem Unfall kam, konnte die Frau nach Angaben der Polizei nicht sagen, da sie nach eigenen Angaben beim Fahren eingeschlafen sei. Die Polizei nahm den Unfall auf, gegen die Fahrerin wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.