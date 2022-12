Aktion vor Heiligabend: Warum Dessau-Roßlau Falschparkern derzeit nur "Weihnachtsknöllchen" verpasst

Dessau-Roßlaus Ordnungsamt hat für einen Tag Nachsehen mit Falschparkern und will in minderschweren Fällen keine Strafzettel verteilen. Doch nicht alles wird toleriert.

So sehen die „Weihnachtsknöllchen“ aus, die am 23.12. in Dessau-Roßlau verteilt werden.

Dessau/MZ - Das Ordnungsamt hat einen Tag vor Heiligabend Nachsehen mit Verkehrssündern und will in minderschweren Fällen keine Strafzettel verteilen. Stattdessen werden am 23. Dezember sogenannte Weihnachtsknöllchen an Falschparker verteilt.