Altkleidercontainer in Dessau ausgeräumt - Trio wird beobachtet und flüchtet

Dessau/MZ - Kleidung aus einem Altkleidercontainer wollten mehrere Männer in der Nacht zum Montag in Dessau stehlen. Eine 35-jährige Dessauerin hatte gegen 0.30 Uhr in der Amalienstraße beobachtet, wie mehrere Personen die Kleidung in ein Auto packten.

Durch Polizeibeamte konnte wenig später ein Auto, das auf die Beschreibung der Zeugin passte, festgestellt und kontrolliert werden. In dem Auto befanden sich drei Personen und die entwendeten Altkleider. Letztere wurden sichergestellt, darüber hinaus wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.