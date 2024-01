In Dessau ist am Donnerstag einer der größten Autokorsos der vergangenen Jahre gestartet. Aufgerufen dazu hatte der Bauernverband Anhalt.

Dessau/MZ. - In Dessau ist am Donnerstag einer der größten Autokorsos der vergangenen Jahre gestartet. Aufgerufen dazu hatte der Bauernverband Anhalt. Unterstützt wurde der Korso aber auch von den Organisatoren der Familien-Autokorso, die in den vergangenen Monaten immer wieder in Dessau stattgefunden hatten. Unter anderem auch mit Rednern mit Ex-AfD-Mitglied André Poggenburg.

Blick über das Rothkegel in Dessau: Im Hintergrund ist das überfüllte Flugplatzgelände zu sehen. (Foto: Müller-Lorey)

„Wir machen unser Ding“, sagte ein Sprecher des Bauernverbandes vor der Abfahrt. „Wenn sich andere anschließen, ist es ihre Sache.“ Die Traktoren der Bauern bildeten eine geschlossene Formation am Anfang des Korsos. Erste Schätzungen gehen von etwa 150 Traktoren aus.

Die Alte Landebahn auf dem Dessauer Flugplatzgelände war ab 15 Uhr Treffpunkt für die Teilnehmer des Autokorso gewesen. Dieser musste kurz vor 16 Uhr wegen Überfüllung geschlossen werden. Kurz darauf machte sich eine riesige Kolonne auf in Richtung Alten.

Etwa 150 Traktoren für den Autokorso durch Dessau an. (Foto: Ruttke)

Von dort ging es über die Umgehungsstraße Richtung PSV-Kreuzung und dann wieder in Richtung Innenstadt gehen. Gegen 17 Uhr passierte der Korso die Museumskreuzung. Es gab massive Verkehrsbeeinträchtigungen. Das Ziel Elbebrücke wurde zuvor aufgegeben.

Der Bauernverband plant am Freitag schon den nächsten Protest. Dann sollen ab 7.30 Uhr erneut fast alle A-9-Auffahrten in Anhalt blockiert werden. Die Aktion soll bis 13 Uhr dauern.