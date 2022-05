Alle Dekita-Einrichtungen in Dessau-Roßlau sollen in dieser Woche bestreikt werden

Dessau-Roßlau/MZ - Deutschlandweit stehen in dieser Woche Warnstreiks ins Haus. Die Vereinigte Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat im Tarifkonflikt der Sozial- und Erziehungsberufe die Beschäftigten bundesweit zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen. So waren am Montag, 2. Mai, die Beschäftigten der Sozialarbeit, am Mittwoch, 4. Mai, sind die in Kitas und Ganztagsschulen und am Donnerstag, 5. Mai, die beschäftigten der Behindertenhilfe zum Streiken aufgerufen.