Aktion aus Roßlau für Roßlau - Spenden für Weihnachtsgeschenke werden gesucht

Auch in diesem Jahr will die Initiative „Buntes Roßlau“ Menschen zu Weihnachten überraschen und ein wenig Glück und Freude verbreiten.

Rosslau/MZ/HTH - Auch in diesem Jahr will die Initiative „Buntes Roßlau“ Menschen zu Weihnachten überraschen und ein wenig Glück und Freude verbreiten. Wie in den Vorjahren hat der Verein den Aufruf gestartet, für Kartons zu Weihnachten zu spenden oder gerne auch ganze Kartons zu packen.

„Es bleibt dabei: Aus Roßlau für Roßlau“, sagt Marcus Geiger vom Verein. Dafür braucht es aber wieder Unterstützung der Bürger. „Wir bitten, kleine Dinge, die die Menschen vielleicht nicht mehr benötigen, aber die anderen noch eine Freude bereiten können, zu spenden.“

Obwohl hauptsächlich Kindern eine Freude gemacht soll, zielt die Aktion auf alle Altersgruppen ab. So wurden in Vorjahren etwa Senioren, die im betreuten Wohnen in der Hauptstraße leben, überrascht.

Die Dinge, die gespendet werden, sollen, wenn nicht neu, so doch gut erhalten sein. Sie können auch lose in einer Tüte abgegeben werden in den Annahmestellen. Werden Kartons abgegeben, soll der Deckel nicht verschlossen sein. In alle Kartons kommt noch eine Weihnachtskarte. Verteilt werden die Kartons Heilig Abend von 10 bis 12 Uhr in der Karl-Liebknecht-Straße. In Vorjahren waren es um die 100 Stück.

Angenommen werden die Spenden bis zum 16. Dezember im Verbindungspunkt in der Südstraße 9 und im Harald Hausmann Betten Shop in der Hauptstraße 5 zu den Öffnungszeiten. Kontakt auch unter [email protected] oder Telefon 0157-35704564