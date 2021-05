AfD nominiert Kandidaten für Dessau-Roßlau - Bösker mit überraschendem Rückzieher

Dessau-Rosslau - Für Dessau-Roßlaus Oberbürgermeisterwahl haben acht Kandidaten ihre Bewerbungsunterlagen abgegeben. Die Frist dafür lief am Montag, 10.Mai, 18 Uhr ab. Die Zahl überrascht: Wie erwartet, hat die AfD kurz vor Toresschluss Lutz Büttner in das OB-Rennen geschickt. Büttner ist seit 2019 Stadtrat in Dessau-Roßlau und betreibt mit seiner Familie das Waldbad. Dass es trotzdem nur acht Bewerber gibt, hängt mit dem überraschenden Rückzug des parteilosen Außenseiters Roland Bösker zusammen.

Noch am Sonnabend stellte sich Bösker mit den anderen bis dahin bekannten OB-Kandidaten den Fragen der Handwerkerschaft auf dem Dessauer Markt. Am Sonntag dann sei seine Entscheidung gefallen. „Ich werde nicht in einen Kampf ziehen, den ich nicht gewinnen kann“, sagte der Reserveoffizier der Bundeswehr auf Nachfrage. Er rechne sich keine Chance aus, in die Stichwahl zu kommen. Dennoch werde er nicht von der Bildfläche verschwinden, sondern weiterhin seine „vorlaute Schnute in die Debatte stecken“, kündigte er an. Bekannt geworden war Bösker mit seinen zum Teil bissigen Analysen zur Arbeit und zu Texten der Stadtratsfraktionen im Amtsblatt.

Der Stadtwahlausschuss tagt am Mittwoch, 10 Uhr, im Dessauer Ratssaal und wird dann über die Zulassung der OB-Kandidaten entscheiden. Neben Büttner wollen Eiko Adamek, Frank Lehmann, Karsten Lückemeyer, Robert Reck, Sebastian Rumberg, Jakob Uwe Weber und Ralf-Peter Weber am 6. Juni antreten. (mz/sb/hth)