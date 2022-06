Absenkung im Straßenbereich - Stadtwerke sperren die Johannisstraße in Dessau

Dessau/MZ - Wegen einer Havarie an einem Abwasserkanal musste die Johannisstraße bereits am Dienstag nach der Einmündung Hausmannstraße in nördlicher Richtung voll gesperrt werden.

Wie die Stadtwerke auf Anfrage mitteilen, war am Dienstag in der Straße eine Oberflächenabsenkung festgestellt und die Schadensstelle umgehend abgesperrt worden. Es erfolgte die Untersuchung per Kameraabfahrung.

„Nach Analyse und Baustelleneinrichtung haben die Arbeiten zur Instandsetzung am Donnerstag begonnen“, teilte Dessaus Stadtwerkesprecher Christian Mattke mit. Voraussichtlich ab Dienstag, dem 21. Juni, soll die Straße wieder für den Verkehr freigegeben werden.