Dessau/MZ. - Der Tierpark trauert um Eseldame „Bella“ und Biber „Gucky“.

„Bella“ musste nach Angaben aus dem Tierpark am Mittwoch eingeschläfert werden. Biber „Gucky“ verstarb bereits am Dienstag altersbedingt. Die 2006 geborene Eselstute „Bella“ war 2014 in den Tierpark Dessau gekommen. „Sie hatte von Anfang an Probleme mit den Hufen und musste immer behandelt werden“, sagte Obertierpflegerin Marion Schüler. Trotz der regelmäßigen Besuche von Hufschmied und Tierarzt habe sich der Zustand mit zunehmendem Alter aber verschlechtert. Um ihr weitere Schmerzen zu ersparen, entschieden Tierparkteam und der Tierarzt, „Bella“ einzuschläfern.

Biber „Gucky“ und Partnerin „Iltu“ kamen 2004 nach Dessau. Beide Tiere erreichten über Umwege den Tierpark, so dass das genaue Alter nicht bekannt ist. Mit 20 Jahren haben sie aber ein stattliches Alter erreicht.