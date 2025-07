Ab 2030 sollen EU-weit strengere Schadstoffgrenzwerte gelten. Das könnte auch Folgen für Dessau-Roßlau haben. Wie sie die Luftqualität in den vergangenen Jahren verändert hat.

Ab 2030 gelten EU-weit strengere Schadstoffgrenzwerte - Drohen dann Fahrverbote und Co.?

Luftqualität in Dessau-Rosslau

Ein Schild weist in der Paracelsusstraße in Halle auf den Beginn der Umweltzone hin.

Dessau-Roßlau/MZ. - Mitte Februar dieses Jahres machten Meldungen über eine sehr schlechte Luftqualität die Runde. Die Feinstaubwerte lagen nicht nur in Sachsen-Anhalt weit über dem Durchschnitt, ganz Deutschland war betroffen. Experten warnten vor körperlichen Anstrengungen im Freien, vor allem ältere Menschen und Asthmatiker sollten Acht geben. Joggen war plötzlich ein Gesundheitsrisiko. Doch wie steht es aktuell und ganz allgemein um die Luftqualität in Dessau-Roßlau? Wie haben sich die Werte in den vergangenen Jahren entwickelt? Und: Könnten hier mit den strengeren EU-Grenzwerten, die künftig gelten sollen, bald Fahrverbote oder ähnliches drohen?