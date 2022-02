A9-Unfall bei Dessau-Süd am Dienstag: Zwei Frauen verletzt - Opel über Fahrbahn geschleudert

Dessau/MZ - Bei dem Unfall am Dienstag auf der Autobahn 9 zwischen Dessau-Süd und Dessau-Ost sind zwei junge Frauen verletzt worden, das teilt die Polizei am Mittwoch mit. In der Folge war die Autobahn zwischenzeitlich für den Verkehr gesperrt worden.

Die 19-jährigen Fahrerin war mit ihrem Opel in Richtung Berlin unterwegs. Kurz hinter der Abfahrt Dessau-Süd verlor sie die Kontrolle und geriet ins schleudern. Zunächst kollidierte ihr Pkw mit der rechten Leitplanke, wurde anschließend quer über die Autobahn geschleudert und kam auf der linken Fahrspur zum Stehen. Sie und ihre 22-jährige Beifahrerin musste anschließend ins Krankenhaus gebracht werden.

In der Folge des Unfalls landeten mehrere Fahrzeugteile und Betriebsstoffe auf der Straße, so dass diese für die Reinigung vorübergehend gesperrt werden musste.

Der Verkehr wurde während der Aufräumarbeiten über die angrenzenden Bundesstraße ab und in Dessau-Ost wieder aufgeleitet. Am frühen Nachmittag konnte die rechte Spur der A9 laut Polizei aber auch schon wieder freigegeben werden.

Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 6.400 Euro.