„Roatel“ in Dessau-Mildensee Eine Nacht im Mini-Hotel an der Autobahn: MZ-Reporter macht den Test im 7,5-Quadratmeter-Zimmer

Am 22. Juli eröffnete das „Roatel“ auf dem Lkw-Parkplatz in Mildensee. Ein MZ-Reporter hat eine Nacht in einem der 7,5-Quadratmeter-Zimmer geschlafen. Was er dabei erlebt hat.