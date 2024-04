Nach Flop in Jessen Übernachten im Container: Hotel-Kette „Roatel“ startet an der A9 in Dessau einen neuen Versuch

Mildensee bekommt ein „Roatel“, in dem Gäste unweit der A9 in kleinen Zimmer in einem Container übernachten können. Letzte Arbeiten stehen noch aus. Ende Mai ist Eröffnung.