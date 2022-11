A9 bei Dessau stundenlang gesperrt - Audi reißt bei Unfall den Tank eines Sattelzugs auf

Dessau/MZ - Zwischen den Anschlussstellen Dessau-Süd und Thurland auf der A9 ist es Montagmittag zu einem folgenreichen Unfall gekommen.

Der 65-jährige Fahrer eines DAF-Sattelzuges hatte kurz vor 12 Uhr die mittlere Fahrbahn der A9 in Richtung München befahren und musste aufgrund eines unbekannten Lkw nach links ausweichen. Der unbekannte Lkw war von der rechten in die mittlere Fahrspur gewechselt. Ein auf der linken Fahrspur heranfahrender Audi kollidierte in der Folge mit dem DAF-Sattelzug und der linken Leitplanke.

Durch die Kollision wurde der Tank der Sattelzugmaschine aufgerissen. Der ausströmende Diesel verteilte sich nach Angaben des Zentralen Verkehrs- und Autobahndienstes großflächig über alle Fahrspuren, sodass die komplette Fahrbahn der A9 gesperrt werden musste.

Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Dessau-Süd durch die Autobahn GmbH abgeleitet. Es kam dabei zu langen Staus auf den Umleitungsstrecken. Im Zuge der Reinigungsarbeiten konnte die linke Fahrspur der A9 gegen 16.50 Uhr freigegeben werden. Gegen 20 Uhr war alle drei Spuren in Richtung München wieder befahrbar.

Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Verletzt wurde niemand.