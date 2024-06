Am Freitag sind ein 90-jähriger Autofahrer und seine 89-jährige Beifahrerin bei einem Unfall in der Kreuzbergstraße verletzt worden. Die Polizei hat nicht nur den Führerschein des Mannes sichergestellt. Es gab auch eine Anzeige.

Ein 90-jähriger Mann hat am Freitag einen Unfall in der Kreuzbergstraße verursacht.

Dessau/MZ. - Nach einem Unfall mit Personenschaden in Dessau-Süd am Freitag hat die Polizei den Führerschein eines 90-Jährigen sichergestellt. Ihm drohen auch weitere Konsequenzen.

Wie das Polizeirevier berichtet, war der betagte Mann am Freitag gegen 11.20 Uhr mit seinem Opel auf der Kreuzbergstraße in Richtung Stadtweg unterwegs. Plötzlich fuhr der Mann in den Gegenverkehr und danach gegen einen Baum. Dabei wurden er und seine 89-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Der Sachschaden an dem Opel wurde auf etwa 6.000 Euro geschätzt.

Die Polizei hat eine Unfallanzeige inklusive fahrlässiger Körperverletzung und Straßenverkehrsgefährdung infolge körperlicher Mängel gefertigt. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt.