89 neue Corona-Fälle am Wochenende in Dessau-Roßlau - Inzidenz bleibt über 800

Dessau-Rosslau/MZ/OML - Das städtische Gesundheitsamt hat am Montag 89 neue Infektionen mit dem Coronavirus in Dessau-Roßlau gemeldet. 53 Neuinfektionen wurden am Samstag, fünf weitere am Sonntag registriert. 31 Ansteckungen wurden am Montag gezählt. Am vergangenen Wochenende waren 132 neue Corona-Fälle festgestellt worden.

Weder über das Alter noch über das Geschlecht oder den Impfstatus gab es von der Stadt genauere Informationen. Mit zunehmender Überlastung des Gesundheitsamtes werden die Informationen, die über die reinen Infiziertenzahlen hinausgehen, immer spärlicher.

Die Gesamtzahl der Corona-Infektionen in Dessau-Roßlau seit Beginn der Pandemie liegt bei 5.525 registrierten Fällen. Der Inzidenzwert liegt dem Robert-Koch-Institut zufolge fast unverändert bei 827,9. Am Sonntag hatte der Wert 829,2 betragen.

Im Städtischen Klinikum wurden am Montag 67 Covid-Patienten stationär behandelt. Auf der Intensivstation befinden sich drei weitere Patienten. Von ihnen sind zwei Personen ungeimpft, die dritte ist vollständig geimpft.

Noch am Samstag waren es 61 Covid-Patienten plus zwei weitere auf Intensivstation, am Sonntag dann 60 stationäre Covid-Patienten und drei weitere auf Intensivstation.